60 دقيقة .. الزمالك يواصل الضغط للتسجيل وتوينجيت يتراجع

انتهت 60 دقيقة من مباراة فريق توينجيت السنغالي أمام ضيفه الزمالك بالتعادل السلبي، فى إطار المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الدقائق الأولى من المواجهة استحواذ وضغط مكثف من جانب لاعبي الزمالك الذين فرضوا سيطرتهم على منطقة وسط الملعب بالتزامن مع محاولات من توينجيت السنغالي لمباغت الفريق الزمالكاوي.

وترجم الزمالك سيطرته لأولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الثامنة بعد اختراق من حمزة المثلوثي للجانب الأيمن، ليمرر كرة إلى أسامه فيصل داخل منطقة الجزاء الذي صوبها مباشرة لكن الحارس أبعدها لركنية مرت دون خطورة.

وجاءت الدقيقة 25 بأول خطورة لتوينجيت على مرمى الزمالك بعد انطلاقة من دجيبي ديوب في الجانب الأيمن ليتجاوز محمود علاء، قبل أن يلعب كرة أرضية أمام المرمى مباشرة لكن الدفاع أبعد الكرة لركنية لم تشكل أزمة للضيوف.

وحصل توينجيت على خطأ من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 ليقرر والي نداي تصويبها، ليطلق تصويبة صاروخية قوية مرت أعلى عارضة جنش ليظل التعادل السلبي قائمًا.

وانحصر اللعب فى وسط الملعب من جانب لاعبي الفريقين دون أي خطورة تذكر إلى أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي .