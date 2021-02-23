بدون مجازفة.. شوط أول سلبي بين الزمالك وتوينجيت السنغالي

شهدت الدقائق الأولى من المواجهة استحواذ وضغط مكثف من جانب الزمالك الذي فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب بالتزامن مع محاولات من توينجيت لمباغتفرض فريق . توينجيت السنغالي التعادل السلبي على احداث الشوط الأول امام الزمالك، فى إطار المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وترجم الزمالك سيطرته لأولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الثامنة بعد اختراق من حمزة المثلوثي للجانب الأيمن، ليمرر كرة إلى أسامه فيصل داخل منطقة الجزاء الذي صوبها مباشرة لكن الحارس أبعدها لركنية مرت دون خطورة.
وجاءت الدقيقة 25 بأول خطورة لتوينجيت على مرمى الزمالك بعد انطلاقة من دجيبي ديوب في الجانب الأيمن ليتجاوز محمود علاء، قبل أن يلعب كرة أرضية أمام المرمى مباشرة لكن الدفاع أبعد الكرة لركنية لم تشكل أزمة للضيوف.
وحصل توينجيت على خطأ من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 ليقرر والي نداي تصويبها، ليطبق تصويبة صاروخية قوية لكنها مرت أعلى عارضة جنش ليظل التعادل السلبي قائمًا.
وانحصر اللعب فى وسط الملعب من جانب لاعبي الفريقين دون أي خطورة تذكر إلى أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي .
ويدخل الزمالك اللقاء ممتلكًا نقطة واحدة من التعادل مع مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الأولى على استاد القاهرة، بينما يحل تونجيث في ذيل الترتيب بدون رصيد بعد الهزيمة في اللقاء الماضي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.
ويسعى فريق الزمالك بقيادة باتشيكو لتحقيق الفوز وطمأنة الجمهور بعد التعادل في الجولة الماضية أمام مولودية الجزائر بجانب التعثرات المتتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز وفقدان عدد من النقاط المهمة أمام غزل المحلة وأسوان .
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