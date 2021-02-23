الزمالك يهدي درع النادي لرئيس تونجيت السنغالي

حرص المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على تكريم باباكار نداي رئيس نادي تونجيت السنغالي بين شوطي لقاء الزمالك وتونجيت السنغالي. وقام نادي الزمالك بمنح درع النادي وهدية تذكارية لمضيفه السنغالي في حضور إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك للتأكيد على العلاقة الطيبة بين الناديين والشعبين المصري والسنغالي. ويواجه الزمالك فريق تونجيت بالسنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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