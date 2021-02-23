وزير الشباب يلتقي أبو ستيت بطل العالم للكيك بوكسنج: ندعم ونرعى كل الرياضيين المدنيين والعسكريين

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، العقيد محمد أبوستيت بطل العالم للكيك بوكسنج، لتلقي دعوة لحضور المباراة المقرر اقامتها أمام لاعب روسيا بطل العالم للمحترفين في مطلع يونيو المقبل.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم والرعاية للرياضيين المدنيين والعسكريين لإعداد الأبطال الذين يحققون الإنجازات لمصر في شتى المحافل الدولية، فالرياضة هي أحد أهم أدوات وآليات القوى الناعمة، مشيرا أن القيادة السياسية المصرية تضع الاهتمام بالرياضة والرياضيين في مقدمة أولوياتها.

وحصل بطل مصر والقوات المسلحة في الكيك بوكسنج العقيد محمد عبده أبوستيت على بطولة العالم 6 مرات، وبطل العرب 5 مرات، أول دورة الألعاب العربية، وحصل أبو ستيت على درجة الماجيستير في الهندسة الميكانيكية، ونال درجة الدكتوراه في علوم الفضاء، كما حصل علي نوط الواجب للجمع بين التفوق العلمي والرياضي، وأيضا حصل علي نوط التدريب للأداء المتميز في المهام.

وتم تصنيف بطل مصر الأول عالميا ليحصل على لقب عميد لاعبى العالم في لعبة الكيك بوكسنج.