صاحب هدف سيمبا لـ دوت الخليج: شعور رائع عندما تسجل في الأهلي

علق لويس ميكيسون مهاجم سيمبا التنزاني على فوز فريقه على الأهلي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال ميكيسون في تصريح خاص لـ دوت الخليج: شعور رائع عندما تسجل في فريق مثل الأهلي فهو فريق كبير وكنت أنتظر المباراة".

وتابع: "أشعر بالفخر بين زملائي بعد الهدف، خاصة أنه أمام فريق كبير وأمام جماهيرك".



وتفوق سيمبا التنزاني على ضيفه الأهلي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسون في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي.

كما ظهر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منفعلا لول مرة منذ قدومه إلى القلعة الحمراء على منسق مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ودخل موسيماني في اشتباك مع منسق المباراة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة بسبب الأسئلة، قبل أن يطالبه مدرب الأهلي في النهاية بالهدوء.