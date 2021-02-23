تراجع مُخزٍ.. تشارلي أوستن: ليفربول مصاب بمتلازمة الموسم الثاني

وصف تشارلي أوستن، مهاجم نادي كوينز بارك رينجرز، فريق ليفربول بأنه يعاني من متلازمة الموسم الثاني، وأن الفرق الصاعدة حديثا غالبا يميلون الى الفشل في الموسم الثاني.



وأضاف تشارلي فى تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" أن الريدز سيكافح لإنهاء الموسم الحالي في المراكز الستة الأولى، ولكن بصعوبة.



وفشل يورجن كلوب في استبدال المدافع فيرجيل فان دايك بمدافع يمكنه سد الثغرة التي تركها الهولندي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أمر محزن ودليل قوي على عدم احترافية كلوب، لكنه لا يمكنه استخدام إصابة دايك كمبرر للهزيمة وهذا الأداء المتدني.



واستطرد أوستن: كنت سعيدا العام الماضي وأقول هيا يا ابطال دعونا نريهم جولة من خمسة او ستة اعوام متتالية من الانتصارات والبطولات، ولكني تفاجأت بمستوى محبط جدا مثل أي ناد صاعد حالفه الحظ فقط.



ويعتقد أوستن، أن الريدز يجب أن يتعاقد مع قلب دفاع لتدعيم صفوفه بشكل سريع.



وقال: "لديهم قائمة طويلة من الإصابات - أفهم ذلك ، لكن هذا جزء من كرة القدم.



وتعرض فان ديك لإصابة بالغة في نوفمبر ، وهم يعلمون أنه سيغيب عن الموسم ، ويستغرق الأمر حتى يوم الموعد النهائي لمحاولة استبداله.

"لا يمكنك استبداله ، ولكن لإحضار شخص يمكنه ملء الفراغ ... لست متأكدًا من أنه كان قادرًا على فعل ذلك."



وانتقد جيمي كاراجر ناديه السابق ليفربول بسبب مستواه المحزن الأخير على أرضه قبل أن يزعم أنه لا يمكنهم استخدام غياب فان ديك طويل الأمد كذريعة.



وأضاف: المشاكل التي يواجهها ليفربول ، سواء كانت بسبب المدافعين خارج الفريق أو لاعبي خط الوسط في مركز قلب الدفاع ، لا تعني أنهم لا يستطيعون الفوز بالمباريات على أرضهم ضد إيفرتون وبرايتون وبيرنلي ووست بروميتش.



وبدأ ليفربول المباراة ضد إيفرتون بعشرة فائزين بدوري أبطال أوروبا. فان ديك ليس عذرا في المباريات الفردية.



وخسر ليفربول يوم السبت في ديربي ميرسيسايد على أرضه لأول مرة منذ 1999 وتراجع بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري.