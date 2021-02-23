أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة النصر، في قمة الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي. وجاء تشكيل الهلال كالآتي: في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك. خط الوسط: جوستافو كويلار – ناصر الدوسري - سالم الدوسري – لوسيانو فييتو – أندريه كاريلو. خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز وتنطلق المباراة في تمام السابعة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي.. جوميز يقود الهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.