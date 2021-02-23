عبدالله الزبير يعود من جديد للراليات عبر المحطة الاولى لرالي لبطولة عمان

سيعود المتسابق الشاب عبدالله الزبير من جديد خلف مقود سيارات الرالي بعد آخر مشاركة له العام الماضي والتي تمكن من خلالها من تحقيق المركز الثاني في رالي الأردن الوطني، حيث قرر الزبير المشاركة في أولى جولات بطولة عمان للراليات هذا الموسم والتي تعد أولى مشاركاته في الراليات المحلية.

وسبق للمتسابق عبدالله الزبير المشاركة في رالي عمان الدولي الذي نظم بداية العام الماضي وحقق نتيجة إيجابية رغم تعرض السيارة لبعض الأعطال خلال الرالي، لتتوقف عقب ذلك الرالي جميع المشاركات المحلية والإقليمية بسبب جائحة كرونا كوفيد 19، وسيقود المتسابق عبدالله الزبير في هذه المشاركة المحلية سيارة سوبارو امبريزا (ان 14) مع ملاحه المعروف طه صومار ، ويسعى الزبير من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز قدراته في القيادة على الطرقات في السلطنة وكسب خبرة إضافية والتي تعد بالفعل مدرسة يتعلم منها السائقون المهارة والخبرة في التعامل على جميع التضاريس والمسارات والمراحل المتنوعة.

وحول إنضمامه إلى كوكبة المشاركين في هذا الرالي يقول المتسابق عبدالله الزبير ” في الحقيقة أحببت مشاركة الشباب وإخواني بقية السائقين في هذا الرالي ، حيث يجب أن يتواجد في الرالي أكبر عدد من المتسابقين كي يكون للرالي صدى بين الدول القريبة ، كما وأن هذه المشاركة تأتي بعد فترة غياب لكل المتسابقين بسبب توقف الأنشطة الرياضية إثر جائحة كرونا، لذلك تجد الجميع متتوق للعودة بقوة لمنافسات الرالي ، وأنا من طرفي أشكر الجمعية العمانية للسيارات على استضافة الحدث رغم الظروف الحالية وهذا إستعداد أيضا بالنسبة لي للمشاركات القادمة متى ما توفر الدعم لتلك المشاركات ، وفي الوقت ذاته فإن حضورنا أيضا للمنافسة على صدارة الفئة الخاصة بسياراتنا ونتمنى وصول الجميع بالسلامة عند ختام السباق