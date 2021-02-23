مهاجم سيمبا لـ دوت الخليج: موسيماني لم يظلمني .. لقد جعلني قويا

أكد لويس ميكيسون مهاجم سيمبا التنزاني أنه لم يشعر بالظلم مع موسيماني خلال فترة تدريبه له مع صن داونز الجنوب أفريقي.
وقال ميكيسون في تصريح خاص لـ دوت الخليج: "لا أستطيع القول أننني ظُلمت مع موسيماني.. أنا ممتن كثيرا له وأريد أن أشكره. لقد جعلني قويا في كرة القدم".
وواصل: "شعور رائع عندما تسجل في فريق مثل الأهلي فهو فريق كبير وكنت أنتظر المباراة".
وتابع: "أشعر بالفخر بين زملائي بعد الهدف، خاصة أنه أمام فريق كبير وأمام جماهيرك".
يذكر أن الموزمبيقي لويس ميكيسون كان قد انضم لصن داونز فريق موسيماني السابق، في صيف عام 2018، لكنه في عامين خرج معارًا ثلاث مرات لثلاثة أندية مختلفة.
وتم بيعه في النهاية خلال يناير 2020 لسيمبا.
وتفوق سيمبا التنزاني على ضيفه الأهلي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسون في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي.
كما ظهر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منفعلا لأول مرة منذ قدومه إلى القلعة الحمراء على منسق مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ودخل موسيماني في اشتباك مع منسق المباراة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة بسبب الأسئلة، قبل أن يطالبه مدرب الأهلي في النهاية بالهدوء.
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