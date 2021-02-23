مهاجم سيمبا لـ دوت الخليج: موسيماني لم يظلمني .. لقد جعلني قويا

أكد لويس ميكيسون مهاجم سيمبا التنزاني أنه لم يشعر بالظلم مع موسيماني خلال فترة تدريبه له مع صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال ميكيسون في تصريح خاص لـ دوت الخليج: "لا أستطيع القول أننني ظُلمت مع موسيماني.. أنا ممتن كثيرا له وأريد أن أشكره. لقد جعلني قويا في كرة القدم".

وواصل: "شعور رائع عندما تسجل في فريق مثل الأهلي فهو فريق كبير وكنت أنتظر المباراة".

وتابع: "أشعر بالفخر بين زملائي بعد الهدف، خاصة أنه أمام فريق كبير وأمام جماهيرك".

