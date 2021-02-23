الزمالك يرفض الصدارة ويعود بتعادل سلبي من السنغال أمام توينجيت

لم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز أمام مضيفه توينجيت السنغالي، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية فى المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب الثلاث نقاط والذي ينتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراته أمام مولودية الجزائر، بينما ارتفع رصيد توينجيت السنغالي إلى نقطة من مباراتين.

وكان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الأولى على استاد القاهرة، بينما تعرض تونجيث للهزيمة في اللقاء الماضي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

وشهدت الدقائق الأولى من المواجهة استحواذ وضغط مكثف من جانب لاعبي الزمالك الذين فرضوا سيطرتهم على منطقة وسط الملعب بالتزامن مع محاولات من توينجيت السنغالي لمباغت الفريق الزمالكاوي.

وترجم الزمالك سيطرته لأولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الثامنة بعد اختراق من حمزة المثلوثي للجانب الأيمن، ليمرر كرة إلى أسامه فيصل داخل منطقة الجزاء الذي صوبها مباشرة لكن الحارس أبعدها لركنية مرت دون خطورة.

وجاءت الدقيقة 25 بأول خطورة لتوينجيت على مرمى الزمالك بعد انطلاقة من دجيبي ديوب في الجانب الأيمن ليتجاوز محمود علاء، قبل أن يلعب كرة أرضية أمام المرمى مباشرة لكن الدفاع أبعد الكرة لركنية لم تشكل أزمة للضيوف.

وحصل توينجيت على خطأ من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 ليقرر والي نداي تصويبها، ليطلق تصويبة صاروخية قوية مرت أعلى عارضة جنش ليظل التعادل السلبي قائمًا.

وانحصر اللعب فى وسط الملعب من جانب لاعبي الفريقين دون أي خطورة تذكر إلى أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وكثف لاعبوا الزمالك هجومهم في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لتأتي الدقيقة 54 بانطلاقة من أحمد أبو الفتوح الذي حول كرة عرضية أرضية مرت من أمام فرجاني ساسي لتتجه إلى المثلوثي الذي صوب كرة أرضية ارتطمت في أقدام الدفاع.

وكاد المهاجم الشاب أسامه فيصل أن يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية من أحمد أبو الفتوح، ليحولها رأسية قوية نحو المرمى لكن الحارس سيسيه تألق في إبعادها عن شباكه. وأهدر الحاجي فال فرصة هدف مؤكد لتوينجيت في الدقيقة 68 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء أمام المرمى مباشرةً وبدون رقابة دفاعية، لكنه صوب الكرة عالية فوق مرمى الزمالك. وأجرى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تبديلين في الدقيقة 72 من اللقاء بعدما دفع بمروان حمدي وإمام عاشور بدلًا من أسامه فيصل وأشرف بنشرقي، بعد دقائق قليلة من الدفع بعبد الله جمعة بدلًا من أحمد أبو الفتوح.