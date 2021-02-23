إعادة هيكلة.. اتحاد الكرة: إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك في بيان نشره اتحاد الكرة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن القرار جاء تماشيا مع استكمال اتحاد الكرة إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.