الشوط الأول .. النصر يتقدم على الهلال بهدف في الدوري السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي النصر والهلال، بتقدم النصر بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما في الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي.

هدف النصر الوحيد أحرزه الأرجنتيني بيتي مارتينيز أحرزه في الدقيقة 22، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بيتروس، ليتقدم النصر بهدف نظيف.

الهلال بعد ذلك حاول بكل الطرق معادلة النتيجة، وسدد لاعبوه 7 تسديدات على مرمى النصر، لكن دون فائدة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتأخرهم بهدف نظيف.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.