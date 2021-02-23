كايزر تشيفز كان متسيدًا لأحداث الشوط الأول، والذي كان شحيح الفرص من قبل الطرفين، لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة الفريق الجنوب إفريقي، واستمرت نظافة الشباك، لينتهي اللقاء بتقاسمهما نقاط المجموعة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد حوريا للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة، وتحصل كايزر تشيفز على أول نقطة له، وضعته في المركز الثالث.
جدير بالذكر أن الوداد المغربي تمكن منذ قليل من الانتصار على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف في نفس المجموعة.
وكان حوريا الغيني قد فاز في الجولة الماضية على بترو أتلتيكو بهدفين نظيفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كايزر تشيفز يتعادل مع حوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.