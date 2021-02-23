كايزر تشيفز يتعادل مع حوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة فريقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وحوريا كوناكري الغيني، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كايزر تشيفز كان متسيدًا لأحداث الشوط الأول، والذي كان شحيح الفرص من قبل الطرفين، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة الفريق الجنوب إفريقي، واستمرت نظافة الشباك، لينتهي اللقاء بتقاسمهما نقاط المجموعة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد حوريا للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة، وتحصل كايزر تشيفز على أول نقطة له، وضعته في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الوداد المغربي تمكن منذ قليل من الانتصار على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف في نفس المجموعة.

وكان حوريا الغيني قد فاز في الجولة الماضية على بترو أتلتيكو بهدفين نظيفين.