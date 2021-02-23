النصر يتقدم على الهلال بهدف نظيف

تقدم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لفريقه النصر بهدف في شباك نظيره الهلال، في المباراة التي تجمعهما في الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي. هدف مارتينيز أحرزه في الدقيقة 22، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بيتروس، ليتقدم النصر بهدف نظيف. ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

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