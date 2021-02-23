إبراهيم فايق يعلق على تعادل الزمالك أمام توينجيت السنغالي

علق الاعلامي إبراهيم فايق على خسارة الزمالك أمام فريق توينجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



وكتب إبراهيم فايق عبر تويتر قائلا "‏‏الزمالك لعب شوط تاني أفضل.. النقطة اللي طلع بيها من مباراة تونجيت في ظل كل الظروف اللي حصلت مش بطاله.. متأكد أن الزمالك عنده أداء أفضل مع شوية توفيق الأمور هتتحسن كتير في المباريات المقبلة في دور المجموعات".

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز أمام مضيفه توينجيت السنغالي، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية فى المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب الثلاث نقاط والذي ينتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراته أمام مولودية الجزائر، بينما ارتفع رصيد توينجيت السنغالي إلى نقطة من مباراتين.



وكان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الأولى على استاد القاهرة، بينما تعرض تونجيث للهزيمة في اللقاء الماضي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

