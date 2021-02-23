اتحاد الكرة يقرر زيادة المساهمة في رعاية قدامى اللاعبين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد زيادة مساهمة الاتحاد الشهرية للجمعية المصرية لرعاية قدامى الرياضيين إلى 100 ألف جنيه بدلا من 70 ألفا. وذلك بخلاف ما يتكفل به الاتحاد من رعاية للاعبي كرة القدم السابقين والذي يصل إلى 600 ألف جنيه شهريا. الجدير بالذكر ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى بأعضاء جمعية قدامى الرياضيين برئاسة عبد المنعم الحاج لبحث سبل التعاون في دعم الجمعية وقدامى الرياضيين. أكد صبحي ان الجمعية تقوم بأهداف نبيلة وتسعى الوزارة دائما الي التعاون مع الجمعية لتقديم أفضل خدمات الي قدامي الرياضيين، مضيفًا أنه تم التناقش في إقامة ( يوم الوفاء ) والذي تقيمه جمعية قدامى الرياضيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتكريم قدامى الرياضيين وتقديم الدعم لهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.

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