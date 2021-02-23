بمشاركة أحمد حجازى .. الفيصلي يسقط الاتحاد بثلاثية فى الدوري السعودي

افتتح الاتحاد التهديف في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب رومارينو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد.
وتدراك الفيصلي الأمر وعدل النتيجة عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل المدافع حمد المنصور هدفا في مرماه في الدقيقة 73، ثم أضاف جوليو تفاريس الثاني للفيصلي في الدقيقة 82، وعزز ميركل النتيجة بتسجيل الثالث للفيصلي في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي قبل نهاية المباراة.
وبهذه النتيجة يصعد الفيصلي إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة، ويمنع الاتحاد من المنافسة ضمن الثلاثة الكبار، ويستقر في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.
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