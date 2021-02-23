مباراة الترجي فاصلة .. هيثم فاروق: الزمالك خلق كما كبيرا من الفرص أمام تونجيت وعدم التسجيل مقلق

قال هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، إنه لا يستطيع توجيه اللوم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رغم عدم تسجيل أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن المباراة المقبلة أمام الترجي التونسي ستكون فاصلة عقب التعادل السلبي أمام تونجيث السنغالي.

وقال فاروق، في تحليله لمباراة توينجيت والزمالك على قناة "بي إن سبورت" : "أداء الزمالك كان جيدا رغم عدم تسجيل أهداف في مباراتين، في مثل هذه الملاعب لا تستطيع إظهار قدراتك، وتبادل التمريرات سيكون من أصعب ما يمكن لكن غياب التوفيق أيضا حال دون تحقيق الزمالك الفوز".

وأضاف: "لا أستطيع توجيه اللوم إلى فريق يخلق هذا الكم الهائل من الفرص، لكني ألومه على إنهاء الفرص ويجب أن يكون هناك عمل فردي وجماعي، فرصتا يوسف أوباما وعبدالله جمعة كان يجب ترجمتها إلى أهداف ، الزمالك خلق عددا غير طبيعي من الفرص، وأتيحيت له خلال مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت 10 فرص حقيقية للتهديف".

وعن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، أكد فاروق: "التغييرات لم تكن ناجحة طالما لم تتغير النتيجة، لكنها كانت تنشيطية وتوقيتاتها مميزة، وعليه تخصيص تدريبات للمهاجمين، لكنه يسير بشكل جيد ، المباراة أمام الترجي في رادس ستكون فاصلة ولها حسابات مختلفة، ويجب عدم التفريط في أي نقطة، والمباراة المقبلة في الدوري ستكون مهمة لاستعادة الثقة قبل الخروج لمواجهة الترجي"