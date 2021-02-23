توخيل يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة أتليتكو بدوري الأبطال

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لأتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في بوخارست عوضا عن العاصمة الإسبانية، بسبب قيود السفر المفروضة من السلطات للحد من تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.



ويلعب تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: ميندي



خط الدفاع: أزبليكويتا – كريستينسن – روديجير - ألونسو



خط الوسط: جورجينيو – كوفاسيتش - ماونت



خط الهجوم: تيمو فيرنر – أولفييه جيرو – أودسون أودوي