الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة دجلة في ظل غضب حسام حسن

عنف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لاعيبه في مران الفريق بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبوها في مباراة أسوان والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وطالب حسام حسن خلال خوض التدريبات الحالية بالمعسكر المغلق استعدادا لمباراة وادي دجلة التركيز الجيد وتصحيح المسار وتحقيق الفوز في المباراة القادمة لمصالحة الجماهير .

ومن جهة أخرى طالب إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق بتحقيق الفوز في مباراتي دجلة وإنبي لمصالحة جماهير زعيم الثغر.

ورفض حسام حسن منح لاعبيه راحه عقب السقوط أمام أسوان بثلاثية ليقرر الدخول في معسكر مغلق لمدة 6 أيام لحين انتهاء مواجهة إنبي .

وأعلن حسام حسن المدير الفني للأتحاد السكندري عن قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره وادي دجلة يوم الخميس على استاد الاسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز.

ويغيب عن الفريق الخماسي

خالد قمر،محمود رزق،صبري رحيل،عماد السيد،عطوة.

وجاءت القائمة كالتالي :-

محمد صبحي،صبحي سليمان،عمرو خليل،السيد سالم،داميون لوي,مانجا،مروان النجار،مروان عطية،كريم يحيي،هشام صلاح،حسام عاشور،الصباحي،عبدالغني محمد،احمد حجي،عبدالسميع،احمد راشد،عمار حمدي،كريم الديب،خالد الغندور،فوزي الحناوي،رزاق سيسه،روماريو،اوكوي.