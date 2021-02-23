سواريز وجواو فيليكس يقودان أتليتكو أمام تشيلسي في دوري الأبطال

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في بوخارست عوضا عن العاصمة الإسبانية، بسبب قيود السفر المفروضة من السلطات للحد من تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.



ويلعب أتليتكو المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أوبلاك



خط الدفاع: فيلبي – سافيتش – هيرموسو - ليورينتي



خط الوسط: كوكي – ساؤؤل نيجيز – كوريا



خط الهجوم: جواو فيليكس – لويس سواريز - ليمار