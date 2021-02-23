باتشيكو: مواجهة تونجيت السنغالي كانت صعبة وسنحقق الفوز في اللقاءات القادمة

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة تونجيت السنغالي اليوم في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا كانت صعبة.

أضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي أنه يهنئ لاعبي فريقه ولاعبي تونجيت على تقديم مباراة قوية وسط أجواء حارة موضحا أن كلا الفريقين قدم أقصى جهد في اللقاء.

وأشار باتشيكو إلى أن كلا الفريقين لعب للفوز، ولكن من وجهة نظره أن الزمالك كان الأفضل خلال شوطي المباراة وسنحت له الكثير من الفرص، ولم تكن هناك هجمات خطيرة للفريق المنافس على مرمى الزمالك.

وأكد المدير الفني للزمالك أن الفريق عانى مشاكل في رحلة الطيران، ولكنه قدم مجهودا جيدا في اللقاء، وشدد على أن الفريق مطالب بالاستمرار في مشواره نحو المنافسة، وسيلعب للفوز في المباريات القادمة.

وتعادل الزمالك بدون أهداف مع نظيره تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.