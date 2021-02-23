موقفي زي كهربا والشحات.. هشام نصر لـ دوت الخليج: قرار إيقافي إنكار لجميل مصر .. فيديو

أبدى المهندس هشام نصر رئئيس اتحاد كرة اليد استياءه الشديد من قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقافه لمدة عام على خلفية مخالفته لنظام الفقاعة الطبية التى تم تطبيقها خلال منافسات بطولة العالم للعبة التى أقيمت فى مصر خلال شهر يناير الماضي .

وقال نصر فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن قرار الاتحاد الدولى بإيقافه " غريب وغير مفهوم " مشيرا إلى أنه لا يعرف لماذا هذا التعنت من قبل الاتحاد الدولى ضده وصدور قرار قوى بهذا الشكل .

وأضاف : " حزنى الأكبر ليس على قرار الإيقاف ولكنه أمر سيئ لكرة اليد المصرية ولا أعلم ماذا فعلت حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار ضدى " .

وتابع : " الاتحاد الدولى لم يقدر الدور الكبير الذى بذلته وبذلته مصر من أجل نجاح البطولة التى أبهرت العالم أجمع وأشاد جميع الرياضيين على مستوى العالم بها .. فهل هذا رد الجميل لنا ؟! " .

وأكمل : " إيقافي عام قرار ظالم .. وقعتى شبيهة بما تم مع كهربا وحسين الشحات نجوم فريق كرة القدم بالأهلى خلال تواجدهم فى كأس العالم للأندية واخترقا الفقاعة الطبية وتم إيقافهما من قبل الفيفا لمدة مباراة واحدة .. وليس عام مثل القرار الغريب الصادر ضدى " .

وواصل : " هناك اتصالات بينى وبين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك الحال اتواصل مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونسعى لإيجاد حلول لهذا الموقف " .

واختتم : " أتمنى سرعة انتهاء الازمة خاصة وأن منتخب مصر الأول لديه بطولة مهمة وهى أولمبياد طوكيو المقبلة والتى يسعى خلالها إلى مواصلة عروضه المميزة بعد المستوى الرائع الذى قدمه ببطولة العالم الأخيرة " .