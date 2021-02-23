عراقة التاريخ .. أشرف صبحي يلتقي بشباب الصعيد لمناقشة التحديات

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجموعة "شباب الصعيد سند" للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجههم، والتعرف على ما يقدمونه من مبادرات شبابية لخدمة المجتمع، وذلك مساء اليوم.

يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة بطوائف مختلفة من الشباب من مختلف المحافظات ومختلف الكيانات الشبابية بما يسهم في تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة من واقع تطلعات ومتطلبات الشباب.

أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب والتوجه والاهتمام المستمر بمشاركتهم في مختلف المشروعات التنموية والشبابية والحرص على لقاء الشباب من مختلف محافظات الجمهورية والحوار معهم بصفة مستمرة على مائدة واحدة، بخاصة أبناء الصعيد الذي يمثل أصالة وعراقة التاريخ المصري.

وأطلع "صبحي" على المبادرات التي يرغب الشباب في تنفيذها من خلال وزارة الشباب والراضة، والتي تضمن مبادرات تنموية ومجتمعية وثقافية ستسهم في تنشيط العمل الشبابي وتحفز الشباب على المسئولية المجتمعية.

وتناول اللقاء توضيح للصورة الحقيقية للصعيد، ودور الشباب المنتمي للصعيد في تنمية هذا القطاع الهام، وتغير الصورة الذهنية الخاطئة بما لا يخرج عن العادات والتقاليد المجتمعية.

حضر اللقاء الدكتور يوسف ورداني مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، الدكتورة ميرفت سيد أحمد مدير عام الإدارة العامة للقيادات الشبابية بالوزارة.