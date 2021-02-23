عبدالحليم علي: غياب التوفيق سبب تعادل الزمالك أمام تونجيت السنغالي

توجه عبدالحليم علي مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لغرفة خلع الملابس عقب مباراة تونجيت السنغالي وأشاد بالاداء وأكد للاعبين أنهم كانوا قادرين على تحقيق الفوز لولا سوء التوفيق.
وأعرب علي، عن ثقته في قدرات اللاعبين لحجز تذكرة التأهل عن المجموعة مطالبهم بنسيان نتيجة أول جولتين والتركيز فيما هو قادم من المباريات.
وكان الزمالك قد تعادل سلبيا مع تونجيت في السنغال اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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