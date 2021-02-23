إبراهيم سعيد : "موسيماني وباتشيكو النهاردة بينافسوا بعض مين الأسوأ"

وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما على ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة.