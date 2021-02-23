أسهل مبارياته الإفريقية .. إبراهيم سعيد يعلق على تعادل الزمالك مع توينجيت السنغالي

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على تعادل الزمالك أمام فريق توينجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "‏بسبب تشكيل خطأ مع مدرب مهزوز الزمالك تعادل امام فريق ضعيف وضيع فرصه الفوز في اسهل مبارياته الافريقيه".

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز أمام مضيفه توينجيت السنغالي، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية فى المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب الثلاث نقاط الذي ينتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراته أمام مولودية الجزائر، بينما ارتفع رصيد توينجيت السنغالي إلى نقطة من مباراتين.



وكان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الأولى على استاد القاهرة، بينما تعرض تونجيث للهزيمة في اللقاء الماضي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

