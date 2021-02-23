بعثة الأهلي تغادر تنزانيا في طريق عودتها القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دار السلام منذ قليل في طريق ‏عودتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت عصر اليوم على استاد ‏مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني مباشرة، وتوجهت إلى ‏مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة.‏

وأغلق الجهاز الفني ملف مواجهة سيمبا التي أقيمت في تنزانيا وسط أجواء استثنائية، من ‏بينها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.‏

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني، أن الأهلي قادر على حسم الصعود إلى دور ربع النهائي ‏في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن مشوار دور المجموعات مضى منه لقاءان فقط وما زال ‏متبقيا 4 مباريات.‏