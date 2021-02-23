كشف هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره لاتسيو الإيطالي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب أوليمبكو بالعاصمة الإيطالية روما، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: نيكولاس زوله - ديفيد ألابا - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.