خاص| تعرف على سبب استبعاد خماسي الاتحاد السكندري من معسكر الفريق

أصدر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تعليمات جديدة للجهاز الإداري عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقائها الفريق أمام نادي أسوان بثلاثة اهداف مقابل هدف .
وقرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول استبعاد خماسي الفريق وهم "عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوة من التدريبات الجماعية والتدريب بشكل منفرد داخل فرع النادي وعدم التواجد بالمعسكر المغلق المقام حاليا استعدادا لمواجهة وادي دجلة .
وعلم صدي البلد أن قرار استبعاد خماسي الفريق جاء بسبب عوامل فنية في ظل إبتعاد لاعبي الفريق عن المستوي الفني المطلوب ليقرر الجهاز الفني استبعادهم بصفة نهائية عن اللقاءات القادمة.
وأكد مصدر خاص في تصريحات لصدي البلد أن إصابة معظم لاعبي الفريق بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية تسببت في تراجع مستوي بعض اللاعبين بالإضافة إلي تعرض البعض للإصابات.
وأشار إلي تحدث التوأم " حسام وإبراهيم حسن"، مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المعسكر المغلق مساء أمس " الأثنين"، لرفع الروح المعنوية للفريق ومطالبتهم بتصحيح المسار وتحقيق الفوز أمام وادي دجلة وإنبي لإسعاد الجماهير.
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