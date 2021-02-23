شريف عبد الفضيل يطالب الجماهير بدعم الأهلي بعد الهزيمة من سيمبا التنزاني

علق شريف عبد الفضيل للعب المنتخب المصري السابق على تعرض المدير الفني للنادي الاهلي موسيماني ولاعبي الفريق لهجوم شديد بعد الهزيمة من فريق سبمبا
وكتب شريف عبد الفضيل عبر تويتر قائلا "ما هذا الهجوم الغريب، علي اللاعبين والمدرب هذه مباراه في منتصف المشوار وليست النهايه اكيد هناك اخطاء، جمهورنا الحبيب لا يجب ان ننساق وراء البعض لإسقاط الفريق ولكن نحن روح الفريق شجع لاخر نفس هذا ما تعودنا عليه من جمهورنا العظيم" .
وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما علي ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.
وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة
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