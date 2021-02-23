نشر "دوت الخليج" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

قال هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، إنه لا يستطيع توجيه اللوم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رغم عدم تسجيل أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن المباراة المقبلة أمام الترجي التونسي ستكون فاصلة عقب التعادل السلبي أمام تونجيث السنغالي. أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة تونجيت السنغالي اليوم في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا كانت صعبة. علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على تعادل الزمالك أمام فريق توينجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا . لم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز أمام مضيفه توينجيت السنغالي، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك .. التعادل مع توينجيت السنغالي .. وباتشيكو: سنحقق الفوز في اللقاءات القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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