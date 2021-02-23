ليدز يتفوق بثلاثية على ساوثهامبتون في مواجهة مؤجلة بالدوري الإنجليزي

ورفع ليدز رصيده إلى النقطة 35 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 30 في المركز 14.
وافتتح باتريك بامفورد التسجيل لصالح ليدز عند الدقيقة 47، وفي الدقيقة 78 أضاف ستيوارت دالاس الهدف الثاني لليدز.
وقبل النهاية نجح رافينيا في إضافة ثالث أهداف ليدز عند الدقيقة 84 من زمن المباراة، واستمرت المواجهة على حالها حتى النهاية لتنهي بفوز ليدز بثلاثية دون رد.
ومن المقرر أن يلتقي ليدز في المواجهة المقبلة مع أستون فيلا يوم السبت القادم، بينما سيلعب ساوثهامبتون مباراته القادمة مع إيفرتون يوم الإثنين المقبل.
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