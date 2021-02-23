أخبار الأهلي .. هزيمة مفاجئة أمام سيمبا.. انفعال موسيماني.. وتعليق مهاجم الفريق التنزاني على الهدف

نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

حقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما على ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

علق سيمبا التنزاني على فوزه على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ظهر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منفعلا لأول مرة منذ قدومه إلى القلعة الحمراء على منسق مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

علق لويس ميكيسون مهاجم سيمبا التنزاني على فوز فريقه على الأهلي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دار السلام منذ قليل في طريق ‏عودتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت عصر اليوم على استاد ‏مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏