دوت الخليج ينشر مستندات حكم بطلان لائحة الزمالك

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، حكمًا ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث أقام ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم يوم 28 أكتوبر 2019.

وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى كالتالى.

أولا: قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض، وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومى وأتعاب المحكمين.

ثانيًا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصرى.

ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار

خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميًا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.