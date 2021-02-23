مجموعة الزمالك | مولودية الجزائر يفاجئ الترجي بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الترجي التونسي ومولودية الجزائر بتقدم الآخر بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب "5 جويلية.

واحرز بلال بن ساحة هدف تقدم مولودية الجزائر في شباك الترجي في الدقيقة "27 " من عمر المباراة .

ويحتل الترجي الصدارة برصيد 3 نقاط بينما تواجد الزمالك في المرطز الثاني بنقطتين ومولودية الجزائر في المركز الثالث برصيد نقطة وتونجيت السنغالي في اللمرز الأخير بنقطة واحدة