انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الترجي التونسي ومولودية الجزائر بتقدم الآخر بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب "5 جويلية.
واحرز بلال بن ساحة هدف تقدم مولودية الجزائر في شباك الترجي في الدقيقة "27 " من عمر المباراة .
ويحتل الترجي الصدارة برصيد 3 نقاط بينما تواجد الزمالك في المرطز الثاني بنقطتين ومولودية الجزائر في المركز الثالث برصيد نقطة وتونجيت السنغالي في اللمرز الأخير بنقطة واحدة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة الزمالك | مولودية الجزائر يفاجئ الترجي بهدف نظيف في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.