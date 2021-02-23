طائرة خاصة .. موقف محمد صلاح من الانضمام لمنتخب مصر أمام كينيا

اتخذ مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات في اجتماعات المستمرة ومنها توجيه الشكر للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية عما قدمه خلال الفترة السابقة ، ومناقشة الأسماء المرشحة لتولي المنصب في اطار اعادة الهيكلة. كما قرر الاتحاد توفير طائرة خاصة لبعثة منتخب مصر خلال رحلتها إلى كينيا لخوض مباراة تصفيات أمم إفريقيا في مارس المقبل.

وعن منتخب مصر فقد حسم الجهاز الفني للفراعنة ، بشكل مبدئي قائمة المحترفين الذين سيتم استدعائهم لمباراة كينيا ، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول ، والذي لم يخوض أي مباراة تحت قيادة حسام البدري منذ توليه المهمة الفنية ، ومحمد النني لاعب أرسنال ، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ، ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا ، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي.

وعن موقف صلاح من الإنضمام لمعسكر منتخب مصر القادم ، فيختتم اللاعب مبارياته مع الريدز يوم 15 مارس أمام وولفرهاميتون في الدوري الإنجليزي ، اي قبل مباراة الفراعنة أمام كينيا بأسبوع تقريبا ، ويأمل الجهاز الفني في عدم وجود عائق لمشاركة اللاعب في المباراة وحسم نقاطها ، للحفاظ على صدارة المجموعة.

الجدير بالذكر ان محمد صلاح لم يشارك في اي مباراة للفراعنة منذ رحيل أجيري عقب الاخفاق في أمم إفريقيا 2019 ، ولم ينطلق اي معسكر للمنتخب عقب ذلك الا مرتين .. الأولى معسكر لمباراتين كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر 2019 على الترتيب وغاب عنهما للإصابة ، والمعسكر الثاني لمباراتين الذهاب والإياب أمام توجو يومي 14 و17 نوفمبر 2020 ، وغاب عنهما لإصابته بفيروس كورونا.