شاهد .. لقطة طريفة من نور الدين أمرابط لاعب النصر أمام الهلال في ديربي الرياض

حسم فريق النصر ديربي الرياض لصالحه، بانتصاره الصعب على الهلال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت منذ قليل، في الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي.

وفي الدقيقة 84، طلب مدرب النصر إجراء تبديل بخروج المغربي نور الدين أمرابط وإشراك خالد الغنام بدلًا منه.

وأثناء خروجه من أرضية الملعب، كان أمرابط يسير ببطء من أجل تعطيل الوقت، ليقترب منه الحكم ويطالبه بالإسراع في الخروج، ليقوم اللاعب المغربي بالجري بشكل مثير للضحك، ثم عاد ليصافحه لكن الحكم لم يوافق، ليهرول أمرابط بشكل كوميدي خارج أرضية الملعب.

وفاز النصر على الهلال بهدف سجله الأرجنتيني بيتي مارتينيز في الدقيقة 22.