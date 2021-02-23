لجنة الحُكام تقاطع مباريات الملتقى الشتوي بصنعاء

لجنة الحُكام تقاطع مباريات الملتقى الشتوي بصنعاءأعلنت لجنة الحُكام التي تدير بطولة كرة القدم بملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرابع المقامة حالياً بصنعاء، مقاطعتها للمباريات المتبقية احتجاجاً على قرار الأمانة العامة بالاتحاد العام عدم قبول عقوبة إيقاف لاعب الصقر صدام قاسم لمدة عام لاعتدائه على حكم مباراة فريقه ضد شعب إب الدولي مصطفى عبدالغني.

وأبدى رئيس فرع اتحاد الكرة بالأمانة راجح القدمي استغرابه لقرار الأمانة العامة بالاتحاد العام لكرة القدم .. وقال "استغرب من سياسة الكيل بمكيالين التي تم التعامل بها مع هذه القضية، حيث سبق للاتحاد اعتماد عقوبات الفرع في بطولة سابقة ضد لاعبي مايو بحرمانهم من لعب الدوري التنشيطي".

إلى ذلك، أقر فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة تأجيل بطولة كرة القدم بملتقى الوحدة الشتوي الرابع التي يشرف على تنظيمها لمدة أسبوع.

وحسم صقر الحالمة مواجهته أمام العنيد لصالحه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية في مباراة دراماتيكية، شهدت طرد لاعب الصقر صدام قاسم لاعتدائه على حكم اللقاء وزميله مروان جزيلان لمحاولته الاعتداء على الحكم.

يذكر أن منافسات البطولة وصلت إلى الجولة السادسة التي كان مقرراً انطلاقها غدا الأربعاء.