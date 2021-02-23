بندفع فلوس في اللاعيبة ليه .. أحمد عيد عبد الملك يعلق على تعادل الزمالك مع توينجيت السنغالي

علق احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق على تعادل الزمالك أمام فريق توينجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وكتب احمد عيد عبر تويتر قائلا "‏‏لازم باتشيكو ينزل يعمل الاوڤر و يجري يحطها بدماغه !! اومااال بندفع كل الفلوس دي في اللاعيبة ليه ؟! بتروح للجول كل ماتش ١٠ مرات و مبتجيبش و برغم اختلافي مع باتشيكو في بعض القرارت لكن خبرات اللاعيبة في الملعب تخليك تكسب اي فرقة في افريقيا ".

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز أمام مضيفه توينجيت السنغالي، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية فى المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب الثلاث نقاط والذي ينتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراته أمام مولودية الجزائر، بينما ارتفع رصيد توينجيت السنغالي إلى نقطة من مباراتين.



وكان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الأولى على استاد القاهرة، بينما تعرض تونجيث للهزيمة في اللقاء الماضي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

