كروس: مباراة أتالانتا بمثابة النهائي لـ ريال مدريد

صرح توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق الليلة قبل مواجهة اتالانتا غدا، الأربعاء، أن مدريد سيبذل قصارى جهده في المباراة للحصول على الفوز.

وأضاف كروس، المباراة في الدور 16 لبطولة أبطال أوروبا، ولكنها ستكون بمثابة نهائي لنا، فسنقدم كل ما لدينا للفوز.



وقال كروس، أتالانتا فريق جيد، يلعب بأسلوب رائع ويهاجم بشكل قوي ومن المهم لنا ان نستحوز على الكرة في وسط الملعب بشكل جيد، ونحافظ على إنتشار فريقنا لعدم السماح لهم باللعب المفتوح، كما يجب علينا الدفاع بشكل منظم إذا أردنا الحفاظ على شباكنا والحصول على نتيجة مرضية.



واستطرد، نلعب في مدريد مؤخرا بشكل جماعي، ولا نركز على مكانتة كل لاعب فقط، والجميع يقدمون أداء جيد، وانا لا يهمني كيف أبدوا أنا في الفريقـ بل فقط أقوم بواجبي في التدريبات ثم داخل الملعب في المباريات، سواء بالكرة او بدونها، ويساعدني في ذلك زملائي بما فيهم سيرجيو راموس ولوكا مودريتش، فلقد لعبت بجوارهم لسنوات طويلة وهذا يساعد في حفظ أسلوبهم وتقديم أفضل ما لدينا دائما.



وقال كروس، الأمور تتغير بمرور الوقت، فقبل اربعة سنوات كنا نفوز بفارق اربع وخمس أهداف، الامر الذي لم يعد يحدث الآن.