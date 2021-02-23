شوط أول سلبي بين أتليتكو مدريد وتشيلسي بدوري الأبطال

انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة أتليتكو مدريد وتشيلسي، والمقامة مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في بوخارست عوضا عن العاصمة الإسبانية، بسبب قيود السفر المفروضة من السلطات للحد من تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.



في الدقيقة الأولى من الشوط كاد خطأ فادح من ميندي يتسبب في هدف أول لاتليتكو مدريد، ولكن مرت بسلام.



ورد تشيلسي بأكثر من محاولة ولكن دون التسجيل، ليخرج الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.



ويلعب تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: ميندي



خط الدفاع: أزبليكويتا – كريستينسن – روديجير - ألونسو



خط الوسط: جورجينيو – كوفاسيتش - ماونت



خط الهجوم: تيمو فيرنر – أولفييه جيرو – أودسون أودوي



بينما أتليتكو المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أوبلاك



خط الدفاع: فيلبي – سافيتش – هيرموسو - ليورينتي



خط الوسط: كوكي – ساؤؤل نيجيز – كوريا



خط الهجوم: جواو فيليكس – لويس سواريز - ليمار