الشوط الأول .. بايرن ميونخ يتقدم على لاتسيو بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

تقدم بايرن ميونخ الألماني على لاتسيو الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة التاسعة مستغلًا خطأ في دفاع لاتسيو.

وفي الدقيقة 24، أحرز موسيالا الهدف الثاني لـ بايرن ميونخ، قبل أن يسجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 42، من متابعة لتسديدة زميله كومان.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: نيكولاس زوله - ديفيد ألابا - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي

وكشف هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره لاتسيو الإيطالي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.