بعد تعادل الزمالك وتوينجيت .. مرتضى منصور يعتذر لـ موريتانيا

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على بعض الاحداث الخاصة بالنادي عقب التعادل مع توينجيت السنغالي في دوري ابطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "ان المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الشرعي يعتذر باسمه وباسم مجلس إدارة النادي وباسم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك العريق وباسم الملايين من جماهير الزمالك المتحضرة لدولة موريتانيا الشقيقة حكومة وشعبا اعتذارًا عن التطاول بأكاذيب على موريتانيا

وتابع : سبب فشل اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك والذي زعم المتحدث الرسمي باسمها وليس باسم نادي الزمالك بأن سبب "مرمطة" الفريق الأول لنادي الزمالك في الأجواء والمطارات أكثر من عشر ساعات هو الإدعاء الكاذب بوجود حرب اهلية في موريتانيا بدلًا من الاعتراف بالفشل والرحيل من النادي العريق فورًا الذي اهانوا اسمه قبل ان يهينوا دولة شقيقة ومن المؤسف ان تذاع هذه الاكاذيب في قناة الزمالك الممنوع ان يذكر اسمي فيها مع أنني مؤسسها ورئيس مجلس ادارتها حتى اليوم .

واختتم كلماته : "لا تحزن ياجمهور الزمالك العظيم واعذر لاعبيك فلأول مره في تاريخ أندية العالم نادي ليس به مجلس إدارة ولا رئيس ولا لائحة ولا مدير تنفيذي أو مالي أو قانوني نادي دمروا له فرعه النهري نادي بلا أموال نادي يحطموا له كل فرقه الرياضية وكل ذلك ليس مهما فالمهم يحيا معالي الوزير الزملكاوي أشرف صبحي .