نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريال مدريد في مهمة صعبة خارج الديار أمام أتالانتا في مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ساعيا لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية خارج ملعبه رغم الظروف الصعبة المصاحبة للملكي قبل المباراة التي سيعاني فيها من العديد من الغيابات بداعي الإصابات التي ضربت صفوف رفاق زيدان، وأدت لغياب تسع لاعبين عن الميرنجي في مباراته الهامة أمام أتالانتا الساعي هو الآخر لتحقيق فوز لن يكون سهلا أمام الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق لقب التشامبيونزليج برصيد 13 لقب آخرها عام 2018 حين فاز ضد ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف سجلها جاريث بيل “هدفين”، وبنزيمة مقابل هدف للريدز عن طريق ماني، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أتالانتا يستضيف الميرنجي في مباراة قوية يأمل فيا تحقيق الفوز، وتخطي الدور ثمن النهائي لتكرار انجازه الذي حققه الموسم الماضي في أولى مشاركاته في التشامبيونزليج التي شهدت تمكنه من التأهل إلى الدور ربع النهائي في انجاز تاريخي انتهى على يد الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة حافظ فيها أتالانتا على تقدمه بهدف دون رد حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي قبل تسجيل البي إس جي هدفين في ثلاث دقائق اقتنص بهما الفوز والتأهل لنصف النهائي، وقد تمكن الفريق الإيطالي هذا الموسم من تخطي مرحلة المجموعات في دوري الأبطال بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته خلف ليفربول بفارق نقطتين.

فريق ريال مدريد يدخل مباراته ضد أتالانتا معانيا من العديد من الغيابات في صفوفه أهمها مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، هازارد، وراموس مما يصعب من مهمة زيدان في سعيه نحو مواصلة تحقيق الانتصارات بعد تمكنه من تحقيق الفوز في أربع مباريات خاضها في الدوري الأسباني، والتي كان آخرها أمام بلد الوليد خارج ملعبه وتمكن فيها الميرنجي من خطف الفوز بهدف دون رد عن طريق كاسيميرو ليقتنص للملكي ثلاث نقاط هامة واصل بها مطاردته لأتلتيكو مدريد على صدارة الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا اليوم

8:00 توقيت جرينتش.

9:00 توقيت الجزائر.

10:00 توقيت مصر، وفلسطين، والأردن.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، وتركيا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

بي أن سبورت HD1.

تعليق: عصام الشوالي.