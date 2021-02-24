بايرن ميونخ يكتسح لاتسيو برباعية ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

اكتسح بايرن ميونخ الألماني مضيفه لاتسيو الإيطالي بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة التاسعة مستغلًا خطأ في دفاع لاتسيو.

وفي الدقيقة 24، أحرز موسيالا الهدف الثاني لـ بايرن ميونخ، قبل أن يسجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 42، من متابعة لتسديدة زميله كومان.

وفي الشوط الثاني، أحرز أكيربي مدافع لاتسيو الهدف الرابع لبايرن ميونخ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، ليسجل بعدها زميله كوريا هدف الفريق الإيطالي الوحيد، لينتهي اللقاء بفوز البايرن بأربعة أهداف مقابل هدف، ويضعوا قدمًا في دور ربع النهائي.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: نيكولاس زوله - ديفيد ألابا - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي

وكشف هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره لاتسيو الإيطالي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.