بهدف جيرو.. تشيلسي يفوز على أتليتكو بموقعة ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال

حقق تشيلسي فوزا صعبا بهدف دون رد على أتليتكو مدريد، مساء الثلاثاء، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وسجل جيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك بنجاح.
وحاول سيميوني المدير الفني لأتليتكو تحسين الموقف، وقام بإجراء 4 تغييرات بعد هدف تشيلسي، ولكن لم تستطع التغييرات تعديل الكفة ليخرج من المباراة خاسرا بهدف دون رد.
وأقيمت المباراة في بوخارست عوضا عن العاصمة الإسبانية، بسبب قيود السفر المفروضة من السلطات للحد من تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة والمقرر لها على ملعب تشيلسي يوم 17 مارس المقبل.
وبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: ميندي
خط الدفاع: أزبليكويتا – كريستينسن – روديجير - ألونسو
خط الوسط: جورجينيو – كوفاسيتش - ماونت
خط الهجوم: تيمو فيرنر – أولفييه جيرو – أودسون أودوي
بينما بدأ أتليتكو المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: فيلبي – سافيتش – هيرموسو - ليورينتي
خط الوسط: كوكي – ساؤؤل نيجيز – كوريا
خط الهجوم: جواو فيليكس – لويس سواريز - ليمار
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