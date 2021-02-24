وقال "ديديه جوميز" في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، صعوبة استرداد الكرة من لاعبي الأهلي أصعب تحد واجهنا في لقاء اليوم".
وتابع: "خطتي كانت الضغط على لاعبي الأهلي منذ البداية لتسجيل هدف مبكر وإنهاء المباراة خصوصاً في ظل امتلاك المارد الأحمر كتيبة جيدة في خط الدفاع".
وأتم: "كل لاعبي الأهلي متميزين وغياب علي معلول وحسين الشحات أثر على أداء اللاعبين بشكل كبير".
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من منافسة سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بعد ظهر اليوم بملعب مكابا بدار السلام؛ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدير الفني لـ سيمبا يكشف تفاصيل خطته للفوز على الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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