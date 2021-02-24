موعد مباراة برشلونة والتشي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

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عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني مباراة برشلونة اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 في الدوري الأسباني ضد فريق إلتشي في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدور الأسباني الذي يشهد سيطرة على صدارة جدول ترتيبه هذا الموسم من فريق أتلتيكو مدريد الذي تعثر في آخر مبارتين خاضهما أمام فريق ليفانتي بالتعادل طارة بهدف لكل فريق في مباراة مؤجلة، والخسارة بهدفين دون رد في الجولة الماضية ليفقد خمس نقاط هامة، ويمنح الأمل من جديد لمنافسيه ريال مدريد، إشبيلية، وبرشلونة في المنافسة على لقب الليجا الذي يحمله فريق ريال مدريد، وسينطلق موعد مباراة برشلونة والتشي اليوم في السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يستضيف إلتش في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز والعودة لمسار الانتصارات من جديد في الدوري الأسباني، وذلك بعد أن حاد عن ذلك المسار في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق قاديش في الجولة الرابعة والعشرين، واكتفى بتحقيق التعادل بهدف لكل فريق سجله ليونيل ميسي أولا للبلوغرانا من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن الضيوف من إدراك التعادل بهدف من ركلة جزاء أيضا سجلها البديل فيرنانديز قبل دقيقة فقط من نهاية الوقت الأصلي ليمنح فريقه نقطة ثمينة، ويفقد رفاق ميسي نقطتين هامتين ويتسع الفارق بينه وبين متصدر الترتيب أتلتيكو مدريد إلى ثمانية نقاط، ومع الميرنجي صاحب المركز الثاني إلى خمس نقاط، وفارق نقطة وحيدة عن إشبيلية المتواجد في المركز الثالث.

رفاق ميسي يأملوا في تكرار انتصارهم أمام إلتشي كما كان الحال في المباراة التي جمعت بينهما هذا الموسم في الجولة العشرين من الليغا، وتمكن خلالها الفريق الكتالوني من تحقيق فوز هام خارج ملعبهم بهدفين دون رد عن طريق دي يونغ، وريكي بويج، ويتطلع كومان لتحقيق فوز يعيده لمسار الانتصارات للعودة للمسار الصحيح من جديد بعد الخسارة الأليمة أمام باريس سان جيرمان برباعية مقبل هدف على الكامب نو في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، قبل تعادله الجولة الماضية ضد قادش.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة برشلونة والتشي اليوم

4:00 توقيت الجزائر، وتونس.

5:00 توقيت مصر، السودان، الأردن، وفلسطين.

6:00 توقيت مكة المكرمة، تركيا، العراق، والكويت.

7:00 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إلتشي

بي أن سبورت HD3.

تعليق: رؤوف خليف.