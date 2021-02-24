اليوم.. انطلاق بطولة الجائزة الكبرى لالتقاط الأوتاد بالرحبة

ينظِّم الاتحاد العماني للفروسية ممثلا بلجنة المسابقات الدولية بطولة الجائزة الكبرى لالتقاط الأوتاد، وذلك على ميدان التقاط الأوتاد بمزرعة الرحبة بولاية بركاء اليوم، حيث يشارك في البطولة عدد من وحدات الخيالة الحكومية والإسطبلات الخاصة من المتسابقين والمتسابقات، ويبلغ عدد الفرق المشاركة 21 فريقا بمجموع 84 فارسا وفارسة.

نظام المسابقة

نظام المسابقة سيكون عبارة عن ستة أشواط وهي: شوطان فرق للرمح شوط واحد 6سم وشوط واحد 4سم، وشوطان فرق للسيف شوط واحد 6سم وشوط واحد 4سم، وشوطان فرق تتابع للرمح والسيف شوط واحد 6سم وشوط واحد 4سم.

الفرق المشاركة من الولايات

هناك عدد من الولايات تشارك في البطولة وعددها ثمانية فرق وهي: فريق إسطبلات آل سعيد، نادي الشموخ (ولاية منح)، نادي الخابورة للفروسية، لجنة سباق الخيل ولاية المضيبي، لجنة زاد الراكب للفروسية (ولاية إبراء)، مركز اللجام للفروسية (ولاية السويق)، مدرسة النمير للفروسية (ولاية صحم)، وفريق واثبات السيب (ولاية السيب).

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